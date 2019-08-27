Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Эксперты Министерства просвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и социальных сетях. В кодексе этики "Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников" учителям рекомендуют воздерживаться от размещения "информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей".

Имеется ввиду информация о порнографии, способах самоубийства, пропаганде употребления алкоголя и наркотиков, использовании нецензурной брани и т.д, - сообщает газета "Известия".

Публикация фото в купальнике для учителей не запрещена. В новой редакции этического кодекса для педагогов появились и послабления относительно дресс-кода. Если раньше учитель должен был "соответствовать общепринятому деловому стилю", то теперь необходимо "придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой образовательной программы".