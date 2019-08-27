На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов
27 августа 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
На Московском центральном кольце (МЦК) во вторник, 27 августа, временно приостановливалось движение поездов по часовой стрелке. В Twitter Московского метрополитена сообщалось, что движение было прекращено по техническим причинам.
Восстановлением движения поездов занимались железнодорожники. Движение поездов по второму пути — против часовой стрелки — осуществлялось штатно.
Вскоре метрополитен написал, что движение поездов на внешней стороне МЦК восстановлено и вводится в график.
Нет движения поездов на МЦК (14) по 1 пути (по часовой стрелке) по техническим причинам. Железнодорожники уже занимаются восстановлением. Движение по 2 пути (против часовой) осуществляется штатно.— Московское метро (@MetroOperativno) 27 августа 2019 г.