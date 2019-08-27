На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) во вторник, 27 августа, временно приостановливалось движение поездов по часовой стрелке. В Twitter Московского метрополитена сообщалось, что движение было прекращено по техническим причинам.

Восстановлением движения поездов занимались железнодорожники. Движение поездов по второму пути — против часовой стрелки — осуществлялось штатно.

Вскоре метрополитен написал, что движение поездов на внешней стороне МЦК восстановлено и вводится в график.