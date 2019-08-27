Росстат информирует о росте бедности в России

В России стало больше людей с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Рост уровня бедности россиян зафиксировал Росстат. По данным Росстата, численность россиян, доход которых ниже прожиточного минимума, во втором квартале 2019 года составила 18,6 миллиона человек, или 12,7% от всего населения.

Путин раскритиковал темпы роста российской экономики

В 2018 году в аналогичном периоде за чертой бедности проживали 12,5% населения. Соответствено, уровень бедности в России в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

В Росстате объяснили, с чем связан рост бедности в нашей стране: величина прожиточного минимума во втором квартале текущего года выросла к аналогичному периоду прошлого года на 7,1% и составила 11 185 руб., в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения — 5,6%.

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. По оценке главы государства, темпы роста экономики России неудовлетворительны. Президент заявил, что беспокойство вызывает медленный рост реальных доходов людей.