Сотрудники полиции, изнасиловавшие несовершеннолетнюю девушку в Анапе, арестованы и помещены в СИЗО

Трое сотрудников полиции, изнасиловавшие несовершеннолетнюю девушку в Анапе, арестованы и помещены в СИЗО. В отношении двух сотрудников патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Анапе возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге задержаны трое полицейских, подозревемые в групповом надругательстве над девушкой

Полицейские подозреваются в понуждении к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Пострадавшая девушка - юная волейболистка. В ночь на 26 августа на одном из пляжей поселка Витязево в Анапе трое полицейских во время патрулирования застали девушку и парня за занятием сексом.

Спортсменка приехала в спортивно-оздоровительный комплекс "Волейград" на финал первенства России по пляжному волейболу.

По версии следствия, полицейские, за пригрозили молодым людям привлечением к административной ответственности и понудили спортсменку к половому сношению. В результате девушка согласилась на их требования. После секса с полицейскими девушка вернулась в комплекс и рассказала о насилии тренеру. Тренер вызвала полицию. Сотрудников правоохранительных органов сразу уволили из органов. На время служебной проверки от обязанностей отстранен начальник ОМВД по городу Анапа Андрей Рапп, - сообщает "Коммерсантъ".

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.