Жители края могут принять участие в конгрессе волонтеров культуры и медиа

К участию приглашаются педагоги, работники театров, музеев и библиотек, журналисты, литературоведы, граждане России и зарубежья, интересующиеся русской литературой. Мероприятие состоится в Ростовской области с 1 по 5 октября.

Участникам будет предоставлена возможность ознакомиться с наследием писателей, чья жизнь связана с Донским краем, побывать на малой родине А. П. Чехова, М. А. Шолохова и других авторов.

В рамках подготовки к конгрессу объявлена серия заочных творческих конкурсов. В их числе конкурсы чтецов произведений на одном или нескольких официальных языках ООН, на лучшую постановку, костюм героя, исполнение песни из спектаклей или экранизаций, грим актеров спектаклей и многие другие. Кроме того, принимаются заявки на конкурс видеороликов, посвященных достопримечательностям и объектам культурного наследия Ростовской области, кулинарным традициям и интересным фактам, связанным с регионом.

Работы на конкурсы принимаются до 15 сентября. Принять участие в них могут все желающие. Победители получат денежные призы, для иностранцев-популяризаторов русской культуры и гостей из других регионов будет организован бесплатный инфотур по Ростовской области.

В рамках конгресса планируется проведение Первого международного литературного фестиваля «Узнай Россию: пять гениев слова, рожденных на Дону». Этот культурно-просветительский проект стал победителем общероссийского конкурса «Доброволец-2018»

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Общественных палат РФ и Ростовской области. Конгресс направлен на популяризацию творчества выдающихся писателей, оказавших влияние на развитие русской культуры, а также на реализацию задач национальных проектов «Образование» и «Культура».

Пресс-служба администрации Краснодарского края