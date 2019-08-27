ОНФ: Хабаровские дороги лучше, чем м во Владивостоке
27 августа 2019, 18:29 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В Хабаровск прибыли эксперты проекта «Дорожной инспекции Общероссийского народного фронта. Карта убитых дорог». Специалисты проехали по проблемным автодорогам и определили, что и они все же лучше, чем в соседнем Владивостоке.
Ведущий эксперт проекта Дмитрий Цопов заявил, что дороги в краевой столице стали заметно лучше по сравнению с периодом 2015-2017 года.
- Много выполнено ремонта, много нового асфальта. Мы прибыли сюда из Приморья. Дороги в Хабаровске ровнее, чем во Владивостоке. Там можно на центральной улице увидеть большую яму. В Хабаровске на центральных улицах не нашли особых дефектов, - отметил Цопов.
Активисты обследовали несколько улиц по обращениям хабаровчан. К десанту выходили местные жители, возмущенные состоянием автодорог. Глава городской администрации Сергей Кравчук пообещал разобраться в проблемах, озвученных гражданами.
Дмитрий Цопов подчеркнул, что к ремонту дорог необходим комплексный подход, ограничиваться заменой верхнего слоя покрытия нельзя. К тому же, отремонтировав основные улицы, нужно переходить к окраинам, не откладывая, так как именно там находятся самые проблемные участки.