ОНФ: Хабаровские дороги лучше, чем м во Владивостоке

В Хабаровск прибыли эксперты проекта «Дорожной инспекции Общероссийского народного фронта. Карта убитых дорог». Специалисты проехали по проблемным автодорогам и определили, что и они все же лучше, чем в соседнем Владивостоке.

Ведущий эксперт проекта Дмитрий Цопов заявил, что дороги в краевой столице стали заметно лучше по сравнению с периодом 2015-2017 года.

- Много выполнено ремонта, много нового асфальта. Мы прибыли сюда из Приморья. Дороги в Хабаровске ровнее, чем во Владивостоке. Там можно на центральной улице увидеть большую яму. В Хабаровске на центральных улицах не нашли особых дефектов, - отметил Цопов.

Активисты обследовали несколько улиц по обращениям хабаровчан. К десанту выходили местные жители, возмущенные состоянием автодорог. Глава городской администрации Сергей Кравчук пообещал разобраться в проблемах, озвученных гражданами.

Дмитрий Цопов подчеркнул, что к ремонту дорог необходим комплексный подход, ограничиваться заменой верхнего слоя покрытия нельзя. К тому же, отремонтировав основные улицы, нужно переходить к окраинам, не откладывая, так как именно там находятся самые проблемные участки.