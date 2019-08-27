Лукашенко выделил Жерару Депардье 15 соток в деревне

Всемирно известный французский актер получил землю в деревне Лопаровичи под Минском. Соответствующее решение принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусские СМИ рассказали, сколько стоила земля для Жерара Депардье.

О том, что хочет пожить в Белоруссии, Депардье заявил во время встречи с Александром Лукашенко. Она состоялась в 2015 году.

«Я думаю, я все продам во Франции», — признался актер: «Я больше не хочу быть частью этой страны, несмотря на мою любовь к французам. Мне бы хотелось пожить среди белорусских крестьян».

Место для будущего жительства Депардье выбрал в 2017 году. Тогда он приехал в деревню Лапоровичи, она находится под Минском. А весной 2019 года Лукашенко поручил местным властям решить вопрос о выделении участка актеру.

Белорусские СМИ нашли выписку из реестра недвижимости. Согласно документу прописанный в Саранске гражданин России Жерар Ксавье Депардье получил в аренду участок в деревне Лапоровичи на улице Спортивная. Договор аренды заключен на 99 лет. Ее стоимость установлена в размере 132,96 белорусских рублей в год. В переводе на российскую валюту на момент написания текста эта сумма равняет 4265 рублям.