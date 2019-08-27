В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии неработающим пенсионерам
27 августа 2019, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве с 1 сентября 2019 года повысят доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление о повышении городских пенсионных доплат.
Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей.
"С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них — впервые", - написал московский градоначальник в Twitter.
Как уточнил Собянин, перерасчёт пройдёт по обычному графику в первой декаде сентября.
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