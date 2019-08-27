В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии неработающим пенсионерам

В Москве с 1 сентября 2019 года повысят доплаты к пенсии неработающим пенсионерам. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующее постановление о повышении городских пенсионных доплат.

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей.

"С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них — впервые", - написал московский градоначальник в Twitter.

Как уточнил Собянин, перерасчёт пройдёт по обычному графику в первой декаде сентября.

Центробанк и Минфин РФ объявят детали новой системы накопительных пенсий.