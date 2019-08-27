В канун Дня знаний на проспекте Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль «PROлето»
27 августа 2019, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
С 31 августа по 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль «PROлето». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.
«В преддверии Дня знаний - с 31 августа по 1 сентября 2019 г. - в Москве пройдет молодежный фестиваль «PROлето». Центральными сценами фестиваля «PROлето» станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ», - говорится в сообщении.
Отмечается, что по инициативе Российского Союза Молодежи 31 августа с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады. В этот же день с 19:00 до 23:00 перед аркой главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, артистов для которого выбрали сами москвичи - участники голосования на портале «Активный гражданин». Прямая трансляция концерта можно будет посмотреть на телеканале «Музыка Первого». Также на ВДНХ состоится шесть крупных музыкальных и образовательных мероприятий.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центральными сценами фестиваля "PROлето" станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ.
По инициативе Российского Союза Молодежи 31 августа с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады.
В этот же день с 19:00 до 23:00 перед Аркой Главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, артистов для которого выбрали сами москвичи – участники голосования на портале "Активный гражданин". Прямая трансляция концерта можно будет посмотреть на телеканале "Музыка Первого".
Также на ВДНХ состоится 6 крупных музыкальных и образовательных мероприятий, среди которых:
1) Фестиваль "Ритм моего города".
Место проведения – площадь перед павильоном № 1.
В программе фестиваля мастер-классы по уличным танцам, перформансы, выступление пластического хип-хоп-театра, тематические лекции, встречи с популярными блогерами и др.
2) Международный̆ фестиваль "Rukami".
Место проведения – площадь Промышленности.
Организатор фестиваля – Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Фестиваль соберет технологических энтузиастов из России и зарубежных стран.
3) Рок-опера "Юнона и Авось".
Место проведения – Зелёный театр ВДНХ.
Новая версия легендарной рок-оперы композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского.
Парк Горького станет точкой притяжения для любителей активного отдыха. 31 августа здесь пройдут Кубок Президента по гребле на байдарках и каноэ и Первый Чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR "Арена героев".
В Музеоне с 31 августа по 1 сентября будет работать масштабная творческая лаборатория под открытым небом "Яркие люди", в которой примут участие порядка 1 000 артистов – актёров, художников, дизайнеров, музыкантов, в т.ч. Мастерская Брусникина, европейские театральные коллективы, художники и дизайнеры Венера Казарова, Роман Ермаков, Саша Фролова, Александр Фогель, Кирилл Минцеви др.
31 августа в парках культуры и отдыха пройдут выступления иностранных коллективов – участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня":
- Парк Горького (12:00-12:40) – Образцово-показательный оркестр "Армони" Вооруженных сил Турции;
- "Зарядье" (12:00-12:40) – музыкальная группа "Хан-нури" (Южная Корея);
- "Коломенское" (13:00-13:45) – военный симфонический оркестр Египта;
- "Кузьминки" (12:00-12:45) – оркестр Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева;
- "Красногвардейские пруды" (12:00-12:40) – Образцово-показательный Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии;
- Измайловский парк (12:00-12:40) – военный оркестр Народной армии КНДР;
- "Сокольники" (12:00-13:00) – Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь.
- Кроме того, городские парки подготовили обширную программу для посетителей всех возрастов:
- "Царицыно" – Фестиваль исторических садов (29 августа-8 сентября);
- "Кузьминки" – фермерский фестиваль "У НАС ФЕСТ!" (30 августа-1 сентября, 10:00-21:00);
- "Красная Пресня" – фестиваль "Мир футбола" (30 августа-1 сентября, 10:00-21:00);
- Измайловский парк – благотворительный забег "The best run with SAP" (31 августа, 09:00-12:30);
- Сад им. Баумана – Литературно-экологический фестиваль "Летние дни" (31 августа, 12:00-17:00);
- Усадьба Воронцово – День студента (31 августа, 12:00-15:00);
- "Сокольники" – детский праздник "Планета безопасности дорожного движения (31 августа, 12:00-15:00).
На 24 городских площадках фестиваля "Цветочный джем" будут организованы специальные проекты, в т.ч.:
- "Летний китчинг" – желающих научат готовить джем, варенье из тимьяна и груши, фруктовое варенье с орехами и ароматный яблочный пирог;
- "Дизайнерская-мастерская" – здесь научат создавать дизайнерские блокноты, календари, этикетки и фирменные упаковки подарков;
- "Цветочное шоу" – авторские объекты с живыми цветами, показ цветочных платьев, выступление арт-группы;
- "Арт-садик" – уроки живописи на свежем воздухе, ботанические классы, подготовка рассады к осеннему сезону;
- "Кулинарное бюро" – желающие научатся готовить апельсиновый джем, арбузный мёд, персиковый смузи;
- "Городские кулинарные баттлы" – гастрономическое шоу, в котором участники под руководством шеф-поваров будут соревноваться в приготовлении фирменного варенья по авторским рецептам;
- "Бабушкина кухня" – кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд русской кухни (оладьи, уха и др.);
- "Научные шоу" – в День знаний юные гости смогут принять участие в научно-развлекательных шоу "Наукомания", "Химическое варенье", "Физика и магия";
- "Дни семейных рецептов" – желающие научатся готовить варенье из клубники, варенье с яблоками и корицей, оладушки с абрикосовым джемом.