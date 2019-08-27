В канун Дня знаний на проспекте Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль «PROлето»

С 31 августа по 1 сентября на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ пройдет фестиваль «PROлето». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

«В преддверии Дня знаний - с 31 августа по 1 сентября 2019 г. - в Москве пройдет молодежный фестиваль «PROлето». Центральными сценами фестиваля «PROлето» станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по инициативе Российского Союза Молодежи 31 августа с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады. В этот же день с 19:00 до 23:00 перед аркой главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, артистов для которого выбрали сами москвичи - участники голосования на портале «Активный гражданин». Прямая трансляция концерта можно будет посмотреть на телеканале «Музыка Первого». Также на ВДНХ состоится шесть крупных музыкальных и образовательных мероприятий.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Центральными сценами фестиваля "PROлето" станут проспект Академика Сахарова и ВДНХ.

По инициативе Российского Союза Молодежи 31 августа с 14:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием популярных исполнителей российской эстрады.

В этот же день с 19:00 до 23:00 перед Аркой Главного входа на ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля, артистов для которого выбрали сами москвичи – участники голосования на портале "Активный гражданин". Прямая трансляция концерта можно будет посмотреть на телеканале "Музыка Первого".

Также на ВДНХ состоится 6 крупных музыкальных и образовательных мероприятий, среди которых:

1) Фестиваль "Ритм моего города".

Место проведения – площадь перед павильоном № 1.

В программе фестиваля мастер-классы по уличным танцам, перформансы, выступление пластического хип-хоп-театра, тематические лекции, встречи с популярными блогерами и др.

2) Международный̆ фестиваль "Rukami".

Место проведения – площадь Промышленности.

Организатор фестиваля – Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы. Фестиваль соберет технологических энтузиастов из России и зарубежных стран.

3) Рок-опера "Юнона и Авось".

Место проведения – Зелёный театр ВДНХ.

Новая версия легендарной рок-оперы композитора Алексея Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского.

Парк Горького станет точкой притяжения для любителей активного отдыха. 31 августа здесь пройдут Кубок Президента по гребле на байдарках и каноэ и Первый Чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR "Арена героев".

В Музеоне с 31 августа по 1 сентября будет работать масштабная творческая лаборатория под открытым небом "Яркие люди", в которой примут участие порядка 1 000 артистов – актёров, художников, дизайнеров, музыкантов, в т.ч. Мастерская Брусникина, европейские театральные коллективы, художники и дизайнеры Венера Казарова, Роман Ермаков, Саша Фролова, Александр Фогель, Кирилл Минцеви др.

31 августа в парках культуры и отдыха пройдут выступления иностранных коллективов – участников Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня":

Парк Горького (12:00-12:40) – Образцово-показательный оркестр "Армони" Вооруженных сил Турции;

"Зарядье" (12:00-12:40) – музыкальная группа "Хан-нури" (Южная Корея);

"Коломенское" (13:00-13:45) – военный симфонический оркестр Египта;

"Кузьминки" (12:00-12:45) – оркестр Азербайджанского Высшего военного училища имени Гейдара Алиева;

"Красногвардейские пруды" (12:00-12:40) – Образцово-показательный Центральный оркестр Сухопутных Сил самообороны Японии;

Измайловский парк (12:00-12:40) – военный оркестр Народной армии КНДР;

"Сокольники" (12:00-13:00) – Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Кроме того, городские парки подготовили обширную программу для посетителей всех возрастов:

"Царицыно" – Фестиваль исторических садов (29 августа-8 сентября);

"Кузьминки" – фермерский фестиваль "У НАС ФЕСТ!" (30 августа-1 сентября, 10:00-21:00);

"Красная Пресня" – фестиваль "Мир футбола" (30 августа-1 сентября, 10:00-21:00);

Измайловский парк – благотворительный забег "The best run with SAP" (31 августа, 09:00-12:30);

Сад им. Баумана – Литературно-экологический фестиваль "Летние дни" (31 августа, 12:00-17:00);

Усадьба Воронцово – День студента (31 августа, 12:00-15:00);

"Сокольники" – детский праздник "Планета безопасности дорожного движения (31 августа, 12:00-15:00).

На 24 городских площадках фестиваля "Цветочный джем" будут организованы специальные проекты, в т.ч.: