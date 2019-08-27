ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду без шлема

Управление ГИБДД по Севастополю отказалось оштрафовать президента Российской Федерации Владимира Путина, проехавшегося на мотоцикле без шлема во время байк-шоу мотоклуба "Ночные волки".

Там отметили, что во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований или военных парадов дорожное движение на участках дорог полностью запрещается, поэтому нормы ПДД не действуют.

Соответствующий ответ пришел юристу из Владивостока Максиму Чихунову. Ранее просил полицейских проверить президента России на предмет нарушения ПДД, сообщает интернет-издание "Аргументы Недели.Крым".

Ответ Госавтоинспекции юриста не устроил, и он намерен это решение оспорить. По его словам, ПДД должны соблюдать все: главу РФ вряд ли можно привлечь к ответственности, она должна лечь на сопровождающих.