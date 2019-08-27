Последних косаток из «китовой тюрьмы» отправилась на свободу

Из «китовой тюрьмы» в Приморье на волю в Хабаровском крае отправились все косатки. Сегодня в Охотское море выпустили четвертую партию морских млекопитающих.

Косаток и белух доставили по Амуру в Николаевск-на-Амуре. Оттуда их отправили к мысу Перовского, а там уже отпустили в открытое море. Представители ВНИРО сообщают, что животным пришлось преодолеть путь в 1800 км из бухты Средней Приморского края к побережью Охотского моря за пять дней. На пути у экспедиции стояли паводок, высокая вода в Амуре, ливни, но мормлеки были доставлены до места выпуска благополучно.

- Две косатки и шесть белух после проведения необходимых процедур по реадаптации, взятию анализов и установке спутниковых меток были выпущены в естественную среду. Так, все 10 косаток из бухты Средняя на сегодняшний день находятся на свободе, - заявили в ВНИИРО.

Животным перед выпуском сделали массаж – это необходимо для восстановления мышечного тонуса. После того, как на расстоянии полукилометра от берега обеих косаток погрузили в воду, они некоторое время покружили у берега, а после уплыли в северную часть залива.