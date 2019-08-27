Суд изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову: ему разрешено выйти из СИЗО

Суд в Симферополе изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему БЕКИРОВУ, который обвиняется в незаконной перевозке оружия и боеприпасов, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщил адвокат Николай ПОЛОЗОВ, более 8 с половиной месяцев его удерживали в СИЗО, несмотря на серьезные нарушения здоровья.

«С шунтами в сердце, с сахарным диабетом, без одной ноги и с еще целым «букетом» хронических заболеваний», – написал адвокат в Facebook.

Сегодня же прошел суд, на котором было решено изменить меру пресечения на обязательство по явке, отметил ПОЛОЗОВ.

«Очень надеюсь, что все идет к тому, о чем сейчас адвокаты комментариев не дают», – добавил адвокат.

Напомним, БЕКИРОВА задержали 12 декабря 2018 года на границе с Украиной при въезде в Крым и обвинили в незаконной перевозке оружия. В начале января журналист и правозащитник Зоя СВЕТОВА опубликовала срочное сообщение, в котором попросила крымских коллег обратиться в УФСИН с просьбой оказания необходимой медицинской помощи задержанному Эдему БЕКИРОВУ, так как дочь задержанного узнала от адвоката сокамерника отца, что, по его мнению, ее отец скоро умрет.

Адвокат Алексей ЛАДИН отметил, что защита предоставила медицинские документы на 87 страницах о состоянии здоровья БЕКИРОВА, в том числе и те, которые свидетельствуют, что его нельзя содержать в СИЗО.

Однако никакой реакции ни со стороны судьи, ни со стороны руководства СИЗО не поступило. Омбудсмен Людмила ЛУБИНА опровергла тяжелое состояние задержанного. Европейский суд по правам человека 11 июня 2019 года постановил срочно поместить его в больницу. В августе БЕКИРОВА госпитализировали в больницу, где провели осмотр и взяли анализы.