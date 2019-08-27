Алексей Текслер рассказал о том, где будет искать новые кадры

Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал в издании «Губерния» о том, какую кадровую политику он будет вести.

В своей новой статье Алексей Текслер сформулировал критерии кадровой оценки. «Мы не можем себе позволить работать в неспешном темпе, - пишет Алексей Текслер. - Я жду не только безупречного профессионализма от новых сотрудников, но и искреннего желания и потребности помогать людям».

Глава региона отметил, что высокие требования будут применяться ко всем, но в первую очередь к своим заместителям, к министрам, депутатам. С теми, кто утратил доверие, не смог добиться результата, будут прощаться.

«Кадровая дверь не закрыта, причем не только на выход, а что важнее — на вход», - подчеркнул Алексей Текслер.

По его словам, главный принцип кадровой политики — открытость. В качестве примера глава Челябинской области приводит объявленный конкурс на должность министра промышленности. Открытый конкурс на должность такого уровня проводится впервые. «Это пробный, но не разовый шаг», - пишет Алексей Текслер.

Напомним, на Южном Урале стартовал проект «Команда74». Это будущий кадровый резерв правительства области. Принять участие в проекте может любой желающий. В настоящий момент число участников перевалило за две тысячи человек.