Бульвар будет радовать пермяков

В рамках реконструкции Комсомольского проспекта на бульварной части будет заменена живая изгородь из кизильника. Кустарнику, который растет на бульваре сейчас, уже более 45 лет. Как отмечают эксперты, необходимость замены растений назрела давно.



В настоящее время на участке бульвара от ул. Екатерининской до ул. Ленина начаты работы по демонтажу живой изгороди. Важно, что кизильник продолжит расти, но в других местах города.

– Мы видим переросший кизильник, который в процессе своего роста вышел за пределы уровня грунта, поэтому процедура омолаживающей обрезки невозможна. Кроме того, это портит эстетический вид проспекта. Именно поэтому было принято решение заменить возрастные растения на молодые, – отмечает кандидат биологических наук Владимир Василенко.

В целом по Комсомольскому проспекту – от ул. Монастырской до ул. Полины Осипенко – будет высажена двухрядная живая изгородь из кизильника блестящего, что создаст единообразие в архитектурном ансамбле аллеи. Это растение неприхотливо в уходе и подходит для городского озеленения, нетребовательно к почвенным условиям, газоустойчиво. Это важно, поскольку рядом находится проезжая часть.



На бульваре также убираются отдельные деревья – липы, состояние которых вызывает опасения у благоустроителей. Вместо старых и поврежденных деревьев будут высажены крупномеры липы мелколистной – деревья высотой не менее 3,5 м.

Отметим, что в настоящее время в Перми проводится осенняя озеленительная кампания, в ходе которой будут высажены многолетние деревья и кустарники по всему городу. Масштабные рассадки ведутся на территории набережной, эспланады, Комсомольском проспекте и в других местах отдыха жителей. Этой осенью в городских парках, скверах и вдоль дорог планируется высадить более 2 тысяч молодых деревьев и более 12,5 тысячи кустарников.



Обновление и расширение зеленого фонда города является важным аспектом его благоустройства. Поэтому высадка деревьев и кустарников в Перми продолжится и весной следующего года.