Пенсионный фонд РФ заявил о готовности перейти на электронные трудовые книжки с 2020 года. А что со стажем?

В Пенсионном фонде РФ (ПФР) заявили о готовности перейти на электронные трудовые книжки с января 2020 года. Замглавы ПФР Сергей Чирков рассказал, что необходимые технические наработки имеются.

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С этим нововведением от бумажных трудовых книжек появится возможность отказаться. Вся информация будет виртуальной. В ПФР уверяют, что это удобно, данные из электронной книжки не потеряются.

Закон об электронных трудовых книжках должен вступить в силу с 1 января 2020 года, когда все работодатели должны будут передавать данные в ПФР в режиме онлайн, - сообщает ТАСС. С 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.