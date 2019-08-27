Путин и Эрдоган выступили на открытии Международного авиационно-космического салона «МАКС-2019»

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 27 августа, открыли 14-й Международный авиационно-космический салон «МАКС-2019». Путин вместе с главой Турции совершил осмотр экспозиции «МАКС-2019».

Лидеры дух стран ознакомились с образцами авиационной техники. Путину и Эрдогану показали новейший российский истребитель Су-57, истребитель Су-35, средний вертолёт Ка-62 и тяжёлый вертолёт Ми-38, - собщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган вместе осмотрели самолёт-амфибию Бе-200.

Российский президент лично рассказал коллеги из Турции об основных характеристиках этого самолёта. Президенты также поднялись на борт российского гражданского самолёта МС-21, осмотрели кабину пилотов и салон лайнера.

Как заявил в своём выступлении Путин, он уверен, что всех зарубежных партнёров и, конечно, турецкую делегацию заинтересуют достижения отечественного, российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России последнего поколения, и это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества.