Пять новых российских островов открыли в Арктике военные гидрографы

Гидрографическая группа Северного флота, которая работает в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, открыла пять новых российских островов в акватории Карского моря.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. К настоящему моменту на новых островах провели топографические съемки. Также специалисты их сфотографировали и подробно описали, передает РИА "Новости".

Уточняется, что острова, о которых идет речь, расположены в бухте Визе к западу от острова Северный неподалеку от ледника Вылки.