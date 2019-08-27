Пять новых российских островов открыли в Арктике военные гидрографы
27 августа 2019, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]
Гидрографическая группа Северного флота, которая работает в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, открыла пять новых российских островов в акватории Карского моря.
В пресс-службе Северного флота уточнили, что площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тысячи квадратных метров. К настоящему моменту на новых островах провели топографические съемки. Также специалисты их сфотографировали и подробно описали, передает РИА "Новости".
Уточняется, что острова, о которых идет речь, расположены в бухте Визе к западу от острова Северный неподалеку от ледника Вылки.