Захарова раскритиковала страны G7 за лицемерие

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила мнение о позиции стран «Большой семёрки», не желающих принять Россию в G7 из-за отсутствия у Москвы похожих ценностей.

В G7 заявили, что они являются «сообществом либеральных демократий», куда не может попасть Россия из-за своей позиции на мировой арене, передаёт РенТВ. При этом Захарова считает, что и сами страны-участницы «Большой семёрки» не придерживаются либеральных ценностей. По её словам, невозможно пропагандировать либерализм и при этом быть нетерпимыми к «мирному инакомыслию».

«Если речь идет о либерализме как о политической системе, некоей матрице ценностей, то важнейший его постулат — свобода мировоззрения... Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных?» - задалась вопросом дипломат.