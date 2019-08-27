«Деловые линии» устроили в Челябинске несколько акций

Сразу несколько акций устроила транспортная компания «Деловые линии». Они призваны дать возможность челябинцам сэкономить на доставке грузов в города Урала и России.

Одна из скидок касается отправки крупногабаритных вещей из Челябинска. Чем больше весит груз, тем больше будет скидка. По итогам она сможет составить до 25% от первоначальной стоимости отправки. Ещё одно выгодное предложение касается доставки груза от адреса клиентов до логистических терминалов «Деловых линий». Теперь клиенты смогут существенно сэкономить своё время при отправке – сотрудники компании самостоятельно заберут груз в черте города, причём совершенно бесплатно.

Скидки для жителей Челябинска у «Деловых линий» будут действовать до конца 2019 года. Заказать доставку груза можно зайдя на сайт компании. Пункты выдачи грузов у компании открыты практически во всех крупных городах страны.