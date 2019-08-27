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В ближайшее время центр Москвы может остаться без такси
27 августа 2019, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает телеграм-канал «Экономика цифровой эры», уже сейчас у пользователей мобильных приложений возникают проблемы с заказом машин на некоторые улицы. Например, в августе пользователи жаловались на невозможность вызвать такси на Новый Арбат.
«Все дело в мерах департамента транспорта — всего несколько секунд стоянки в неположенном месте, и водителю приходит штраф. Поэтому крупные агрегаторы, например, Яндекс.Такси, уже тестировали запрет пользователям вызывать автомобиль там, где его остановка запрещена.
Что будет дальше?
1) Власти приучили людей к такси как к общественному транспорту, поэтому, возможно, они пойдут навстречу водителям и разрешат остановки на три минуты для такси (это предложение лоббируют агрегаторы и московские таксопарки).
2) Если это предложение не будет принято, центр Москвы рискует остаться вообще без такси, ведь камер, фиксирующих остановку в неположенном месте, становится все больше.
Дептранс настаивает, что запрет на остановку — мера, направленная на снижение количества ДТП и нет смысла делать исключение для такси; однако опыт европейских стран показывает, что чрезмерно жесткие правила передвижения в центре зачастую приводят к обезлюдению целых кварталов, что не в интересах города, который и так имеет немалые доходы с частных автомобилей - нарушителей.
3) Столь жесткая политика Дептранса наводит на мысль о задачах формировать определенное поведение граждан, только столкнувшись с жестким принудительным регулированием, люди постепенно привыкнут строить свои маршруты с учетом выделенных мест для остановки, посадки и высадки пассажиров.
4) В какой-то, уже не столь отдаленный, момент проблему с посадкой-высадкой пассажиров и человеческим фактором решат беспилотные автомобили, которые будут высаживать людей в строго отведённых для этого местах, постепенно приучая граждан к регулируемому извне поведению», — считают авторы канала.
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