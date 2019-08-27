Эксперт заявила, что россияне теряют работу, но учиться не хотят

Эксперт Алена Владимирская рассказала, что даже несмотря на неспособность найти работу, россияне не хотят переучиваться и повышать свою квалификацию. Таким образом она прокомментировала возникновение в стране «кадровой ямы».

Россияне не хотят спать на работе

Ранее специалисты определили, что многие россияне не могут найти работу из-за избыточных или недостаточных компетенций для потенциальной должности. При этом работодатели тратят месяцы и даже годы, чтобы найти достойного сотрудника.

Владимирская отметила, что в небольших городах люди старше 40 лет не желают повышать свою квалификацию и осваивать новые технологии, хотя это и требуется для работы, передаёт Nation news.

«Они думают, что государство должно для них что-то делать. И эта тенденция не уменьшается: у людей нет понимания, что это им сильно угрожает, они не хотят переучиваться. И это критично», - считает эксперт.