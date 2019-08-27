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Для озёрских школьников провели интерактивные занятия
27 августа 2019, 11:21 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Школьники Озёрска в рамках благотворительной программы «Росток» посетили Детскую творческую лабораторию. Для детей были проведены интерактивные занятия, призванные помочь развитию их творческих способностей, а также культурному и духовному росту.
С этой целью на площадке лаборатории для школьников организовали мастер-классы, познакомили с уральскими традициями и обычаями. Темой занятий на этот раз стал праздник Яблочный Спас. Детская творческая лаборатория действует при храме Покрова Пресвятой Богородицы, поэтому детей во время занятий также знакомят с православными традициями. Это далеко не первое занятие для школьников, организованное в Озёрске. В рамках благотворительной программы «Росток», инициированной Группой ЧТПЗ, было проведено больше десятка различных мероприятий. Руководитель благотворительных и социальных проектов Группы Ольга Стебунова рассказала об этой программе: «За лето состоялось 12 занятий. Воспитанники детских садов и младшеклассники в интерактивной форме окунулись в быт русской избы, научились своими руками делать корзинки, побывали на мастер-классе по плетению ком и лаптей. Вспомнили, какие вкусности можно приготовить из яблок, и выразили своё настроение от праздника в потрясающих рисунках».
На осуществление программы «Росток» Группой ЧТПЗ было выделено около 3 млн. рублей. В октябре в Озёрске в рамках фестиваля «Дорога к храму» состоится гала-концерт. Он будет посвящён празднику Покрова Пресвятой Богородицы.
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