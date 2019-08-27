В Хабаровском крае предложили по-новому рассчитать трудовой стаж

Свой ответ пенсионной реформе предложили в Хабаровском крае. По программе «Тотальная реновация в Хабаровском крае» предполагается, что трудовой стаж будет считаться по системе «год за полтора».

Принцип не новый – на Дальнем Востоке России так рассчитывается выслуга военных лет. Вооруженные силы России применяют повышающий коэффициент – «год за два» - для мотивации офицерского состава, служащего в ДФО. Инструмент показал себя очень эффективным. Авторы «Тотальной реновации» считают, что в суровых условиях дальневосточного климата повышающий коэффициент для гражданских вполне оправдано. К тому же это поможет привлечь в регион молодые кадры, которых так не хватает на Дальнем Востоке.

Программу в части нового расчета трудового стажа можно назвать ответом на пенсионную реформу. Проект «Тотальной реновации» предполагает также целый пакет компенсаций и льгот для хабаровчан и жителей региона, которых авторы намерены добиться от федеральных властей.