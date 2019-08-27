Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет

Военный эксперт Виктор Мураховский рассказал, как Российская Федерация может ответить на действия Соединенных Штатов после их выхода из Договора о РСМД. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

Мураховский заявил, что Москва готова к парированию возникшей угрозы. Если США завершат разработку и приступят к производству ракет, запрещенных ДРСМД, Россия поступит аналогичным образом, отметил эксперт. По словам эксперта, процитированного сайтом «Вечерняя Москва», «самым простым и действенным» ответом РФ станет создание сухопутной версии морских «Калибров» и развертывание их напротив американских систем в Европе.

Ранее во вторник сообщалось, что отечественный востоковед Евгений Сатановский предсказал ядерную войну между Израилем и Ираном.