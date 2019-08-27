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Челябинским врачам больше не нужно стоять у подъездов пациентов
27 августа 2019, 10:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Очередную новинку в рамках проекта «Умный город» разработали специалисты челябинской IT-компании «Интерсвязь». Они разработали и внедрили специальное мобильное приложение для врачей, работающих на вызовах к пациентам. Это приложение даёт свободный доступ в подъезд вызванным медикам.
Новинка была протестирована врачами из городской детской поликлиники № 8, и они успели по достоинству оценить её. Теперь медработникам не приходится стоять перед подъездной дверью. Если подъезд оборудован «Умным домофоном» либо «Теледомофоном» от «Интерсвязи», то приложение само открывает двери. Помимо этого, программа позволяет оперативно отслеживать вновь поступившие заявки. Новые вызовы также отображаются в приложении, и благодаря этому медикам не приходится регулярно возвращаться в поликлинику для обновления списка. Планируется, что в дальнейшем такое приложение установят на смартфоны и медсестрам поликлиники, которым приходится посещать юных пациентов на дому. Более 40 % врачей коллектива уже пользуются такой удобной программой. А у «Интерсвязи» запланировано обновление функционала приложения. В будущем оно получит новые функции.
На данный момент уже около 30 тысяч подъездов оборудовано домофонами, работающих в рамках программы «Умный город». После одобрения приложения министерством здравоохранения Челябинской области, оно будет внедряться и в другие медицинские учреждения города.
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