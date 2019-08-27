Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах

В этом городе до сих пор «живут по понятиям», а улицы по ночам оккупируют «гопники». Сейчас им по 40 — 50 лет, но они по-прежнему называют себя «пацанами». И таких — целый город. Корреспондент "Аргументов недели" две недели прожил в «городе», застрявшем в девяностых годах.



Волжск - небольшой городишко на границе с Татарстаном. В республике Марий Эл он один из самых криминальных населенных пунктов, и поэтому самый опасный. От неё может уберечь вежливость. Всё время спрашивать разрешения - не просто элемент вежливости. Таковы правила выживания в бандитской среде. Если ты подходишь к незнакомцу, нужно спросить разрешения «поинтересоваться». За корректный разговор «спроса» нет. При вежливом общении ответное хамство будет считаться «беспределом».



Бандитская среда делится на касты. Есть неприкасаемые, с которыми бандиту сидеть за одним столом нельзя. Есть «мужики», это каста среднячков, которые живут тихо-мирно. А есть «бродяги по жизни», для них общегражданские законы не писаны. Они живут «по законам братвы, придерживаются воровских». В среде гопников «бродяги» пользуются авторитетом.



Так сложилось еще в эпоху девяностых. В Волжске подобное деление сохраняется до сих пор. От Волжска до Казани около 40 километров. В конце восьмидесятых в столице Татарстана появились молодежные организованные преступные группы. Это веяние скоро захлестнуло всю Россию.



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