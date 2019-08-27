В сети появилось видео стрельбы из самого мощного в мире миномета

В сети было опубликовано видео с замедленной съемкой стрельбы из самого мощного в мире 240-миллиметрового миномета "Тюльпан". Огонь велся по мишеням, расположенным на расстоянии от 8 до 40 километров.

Уточняется, что боевые стрельбы проводили под Тамбовом артиллеристы Западного военного округа. В общей сложности было уничтожено около 150 целей. Ролик, о котором идет речь, был опубликован каналом "Звезда".

Напомним, 2С4 "Тюльпан" – это 240-мм самоходный миномет советской разработки. Он может уничтожать укрепленные здания, бронетехнику, фортификации, а также скопления живой силы.