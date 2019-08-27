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В резюме россиян включат новый пункт
27 августа 2019, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи базы вакансий Роструда смогут рассказать о себе потенциальным работодателям ещё чуть больше. Сообщается, что новая строка появится в резюме уже в следующем году.
Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал, что соискатели смогут указать в резюме свой опыт в волонтерской деятельности, передаёт URA.RU. В ведомстве считают, что подобная информация может стать полезной для работодателей и многое рассказать о претенденте на должность.
«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему „Добровольцы России“ с нашим порталом „Работа в России», - отметил Васильев.
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