В резюме россиян включат новый пункт

Пользователи базы вакансий Роструда смогут рассказать о себе потенциальным работодателям ещё чуть больше. Сообщается, что новая строка появится в резюме уже в следующем году.

Названы профессии, мешающие стать родителями

Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал, что соискатели смогут указать в резюме свой опыт в волонтерской деятельности, передаёт URA.RU. В ведомстве считают, что подобная информация может стать полезной для работодателей и многое рассказать о претенденте на должность.

«Опыт волонтерства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему „Добровольцы России“ с нашим порталом „Работа в России», - отметил Васильев.