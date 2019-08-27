В России предложили отдавать одиноких пенсионеров в приемные семьи

В российском Министерстве труда предложили семьям брать под опеку пожилых людей, о которых некому заботиться. В ведомстве считают, что такая практика позволит значительно повысить уровень жизни одиноких пенсионеров, передаёт КП.

Отмечается, что в некоторых регионах страны подобная инициатива уже действует. Помощники помогают пенсионером в быту, а за это государство выплачивает им по десять тысяч рублей ежемесячно. Сообщается, что опеку можно взять далеко не над каждым. У пожилого человека не должно быть совершеннолетних детей, которые могут самостоятельно о нём заботиться. Также в правительстве отмечают, что необходимо продумать, как оградить пенсионеров от мошенников, стремящихся нажиться на престарелых людях.