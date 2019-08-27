Метеорологи рассказали о погоде на вторник

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, к каким капризам природы стоит готовиться жителям и гостям столицы во вторник, 27 августа. Согласно прогнозу, москвичей ожидает типичная для конца августа погода.

Метеоролог рассказал, что в первой половине дня в Москве пройдут кратковременные дожди, однако после обеда погода улучшится. Ветер достигнет скорости 5-10 метров в секунду, передаёт РИА Новости.

«Небо будет хмуриться, кое-где прошумят короткие дожди, задует свежий ветер, из-за чего температура понизится и вернется в климатическое русло конца августа. Ожидается 19-21 градус. Но во второй половине дня из-за туч выглянет солнце и погода возьмет курс на улучшение, дождей уже не ожидается», - рассказал Тишковец.