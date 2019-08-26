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В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография»

26 августа 2019, 22:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В центре внимания – реализация нацпроектов «Образование» и «Демография»

Депутаты комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи подвели итоги парламентского года. Комитет под руководством Виктора Чернявского работал в составе заместителя председателя комитета Александра Звягина, секретаря комитета Юлии Алешкевич и членов комитета – Александра Харамана и Сергея Ярышева.

В период с сентября 2018 года по июль 2019 года комитет вел законопроектную деятельность, главным результатом которой стал 21 подготовленный нормативный правовой акт. В рамках их разработки депутаты проводили выездные мероприятия, парламентские слушания, обсуждения на планёрных совещаниях и круглых столах. На них рассматривали вопросы подготовки и социальной защиты педагогических кадров, сохранения традиционной народной культуры, семейных правоотношений, защиты прав и законных интересов ребенка, опеки и попечительства, патриотического воспитания молодёжи, а также организации питания школьников, укрепления материально-технической базы учреждений образования. К примеру, на апрельской сессии кубанского парламента был продлен срок реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» до 2024 года с соответствующим увеличением финансирования в целях выполнения национальных проектов «Образование» и «Демография». В программу включены дополнительные мероприятия, направленные на осуществление региональных проектов в области образования и молодежной политики. Предусматривается строительство в Сочи общеобразовательного комплекса для одаренных детей, которое планируется завершить в 2020 году. Всего на эти цели выделено 1,6 млрд рублей. На обновление материально-технической базы по предметной области «Технология» в рамках программы предусмотрено 1,2 млрд рублей. - Сделан очередной шаг к решению острой социальной проблемы. В ряде муниципалитетов детсады и школы переполнены. Развитие социальной инфраструктуры не поспевает за интенсивностью миграционных процессов. Наша задача – уйти от занятий во вторую смену, обеспечить детям нормальные условия учебы и отдыха, – выразил свое мнение спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Еще одной возможностью решения этой задачи стала инициатива комитета ЗСК, поддержанная на Совете законодателей Краснодарского края, – о внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Предлагаемые поправки позволят создать правовые механизмы для получения за счет регионального бюджета общего образования в вузах, что обеспечит возможность предоставления общего образования в доступных и оптимальных условиях, а также позволит расширить спектр направлений профильного обучения учащихся (при этом будут использованы как учебно- методический потенциал, так и учебные площадки вузов).

Также в соответствии с мероприятиями других госпрограмм в 2019 году планируется построить 10 новых школ вместимостью 6225 мест и 14 детских садов на 2310 мест. Комитет ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи также уделяет самое серьезное внимание вопросам качественной подготовки кадров во всех сферах. В прошлом году депутаты рассматривали подготовку кадров в педколледжах, в текущем – в области культуры. Эта работа продолжается. По итогам изучения принимаются постановления, в которых приводится анализ ситуации и пути решения имеющихся проблем. Одна из ключевых рекомендаций – введение практикоориентированного подхода в подготовке специалистов. Это эффективная модель, и одной из ее основ является целевое обучение, федеральное законодательство о котором претерпело существенные изменения.

Поэтому на апрельской сессии были внесены изменения и в отдельные законодательные акты Краснодарского края, базовым из которых является закон об образовании, в части совершенствования целевого обучения. Корректировки продиктованы правоприменительной практикой и направлены, в первую очередь, на обеспечение открытости и доступности информации о возможности заключения договоров о целевом обучении, а также на повышение ответственности участников за выполнение условий целевого договора. Кроме этого, члены комитета в течение парламентского года рассмотрел 76 обращений граждан, 86 проектов федеральных законов, а также 19 законодательных инициатив субъектов РФ.

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