Россия может повторить Карибский кризис?

Российское военное руководство намерено симметрично ответить на угрозы США по размещению ракет близ своих границ. Для этого Россия может использовать военные базы, которые имеются в ряде государств Латинской Америки.



Вследствие выхода из договора по ликвидации ядерного оружия российские ракеты системы Калибр без нарушения международного права могут оказаться в Венесуэле или даже на Кубе. Ряд российских политиков считает, что подобные меры помогут остудить горячий нрав американского руководства. При наличии российских ракет близ своих границ, американцы будут вести себя более сдержано. Куба неоднократно заявляла, что планирует продолжать сотрудничество и дружбу с Россией, которые были начаты в советское время. В тот период рядом с американским государством находились советские дизельные подводные лодки с ядерными ракетами на борту. Помимо этого на остров регулярно прибывали самолёты и военные корабли. Данные действия советской стороны очень сильно раздражали американцев. Многие эксперты считают, что до начала ядерной войны оставалась считанные минуты, но благодаря дипломатической работе, её удалось избежать.



Наше государство сегодня имеет несколько вариантов обеспечения своей безопасности и ограничения разворачивания американских ракет непосредственно рядом со своей территорией. На задумку американского лидера Дональда Трампа приобрести Гренландию Россия может также зеркально приблизиться к США благодаря союзникам на Американском континенте.



