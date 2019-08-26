Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить

Несмотря на рост тарифов на коммунальные услуги, модернизации жилищной системы практически не наблюдается. Эксперты указывают, что почти 60% коммунальной инфраструктуры России требует незамедлительного ремонта.



С каждым годом ситуация стремительно ухудшается. После проведённого опроса населения стало ясно, что россияне крайне недовольны состоянием коммунальной инфраструктуры. В первую очередь люди недовольны качеством воды. Почти половина водопроводной сети нуждается в ремонте.



Из-за плохих труб и систем происходит большая потеря тепла при его подаче к потребителям. Объёмы ремонта не успевают за возникающими проблемами. Постоянно в городах происходят порывы теплотрасс и водопровода. В большей степени коммунальные службы проводят устранение аварий, а не причины их возникновения.



Основная часть коммунальной инфраструктуры была построена ещё в советское время. Из-за снижения теплопроводности приходится больше тратить топлива на подогрев воды. Всё это влечёт за собой увеличение стоимости услуг. Важно отметить, что в тариф всегда закладывается стоимость обслуживания коммуникационных систем.



Повышением тарифов решить проблему не получится. Нужна продуманная полноценная реформа всей сферы жилищно-коммунального-хозяйства, считают эксперты.



