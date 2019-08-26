В России прогнозируют сокращение дефицита мужчин

В долгосрочной перспективе на территории России количество женщин все же будет превышать число мужчин. Об этом говорится в соответствующем прогнозе Федеральной службы госстатистики.

По данным ведомства, в текущем году на одну тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет одна тысяча к 1128. Такая пропорция характерна для всех регионов России, за исключением Чукотки.

На Чукотке сейчас и в будущем ситуация обратная: на 1 тысячу мужчин сейчас приходится 956 женщин, а к 2036 году их останется 813. По данным ведомства, с 2031 года мужчины обойдут по численности женщин и на Камчатке.