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Наша история успеха в том, что мы просто делаем качественный контент
26 августа 2019, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]
В современном мире все большее значение играют телеграм-каналы. Они становятся чуть ли не новыми СМИ и имеют огромный вес на рынке информации. Издательский дом «Аргументы Недели» продолжает серию интервью с авторами популярных телеграм-каналов.
На этот раз мы поговорили с издателем Трэвелхакер.
-- Как вам пришла в голову идея вести канал?
-- Трэвелхакер стал вторым моим каналом про путешествия. Его наша команда читала очень давно, мы хорошо знали её создателя и когда он решил его продать — предложил его нам, а мы купили. Вообще же Трэвелхакер — один из старейших и самых крутых тревел-каналов в телеграме. Половина идей, которые вы видите в других каналах придумана нами.
-- Почему вы выбрали именно такую тематику для вашего канала?
-- Я сам очень люблю путешествовать и уже давно связал с поездками свою работу. Сначала был тревел-журналист и редактором, потом потихоньку переквалифицировался в тревел-блогера. Каналы в телеграме стали логичным продолжением этой истории.
-- В чем ваша история успеха?
-- Наша история успеха в том, что мы просто делаем качественный контент и делимся с читателями скидками и лучшими предложениями авиакомпаний, жд-перевозчиков и турами. Ну и ещё у нас действительно высокая планка, чтобы пост появился в нашем канале, в любом из каналов — мы ещё делаем канал «Мир, гамарджоба» https://tlg.name/mirgamarjoba/ — он должен, в первую очередь нравиться нам.
-- Канал - это ваше хобби или все-таки бизнес? Какой доход он приносит в месяц?
-- Долгое время каналы в телеграм были приятным хобби, в последнее время они приносят немного денег. Мы не зарабатываем на этом какие-то баснословные деньги, но окупаем работу редакции.
-- Сколько людей делают ваш канал? Это трудоемкий процесс?
-- Я уже говорил, что у нас несколько каналов и создавать качественный контент для них в одиночку, конечно, невозможно. Сейчас у нас в команде три человека.
-- Каким вы хотели бы видеть свой проект через год? Какие у вас цели и задачи?
-- Во-первых, хочется продолжать делать качественный контент, за который нам достаточно часто говорят спасибо — вот прям пишут в личку и благодарят. И, во-вторых, хочется, чтобы наша аудитория росла. Становиться полноценным медиа мы не собираемся, но верим, что среди телеграм-каналов о путешествиях будем не только лучшим, но и самым большим.
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