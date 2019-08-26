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Перемены требуют взвешенных решений

26 августа 2019, 16:47 [«Аргументы Недели. Пермь», Елена ДЕМЕНЕВА ]

Перемены требуют взвешенных решений
Проблема аварийного жилья остается актуальной и требует решительных, но продуманных мер

Ключевые вопросы повестки заседания Пермской городской Думы прошли предварительное обсуждение. Каждый комитет рассмотрел намеченные к обсуждению проекты и инициативы в рамках своей компетенции. Важнейшими темами стали методика расчета тарифа на проезд в общественном транспорте, продление социальных обязательств бюджета и некоторые другие.

 

Методика нуждается в доработке


Комитет Думы по экономическому развитию рассмотрел вопрос об изменении методики расчета регулируемого тарифа и стоимости проездных билетов. В соответствии с Приказом министерства транспорта РФ №158, обновленная методика должна строиться на формуле расчета: объем транспортной работы, делённый на пассажиропоток.


Начальник ДДиТ администрации города Анатолий Путин отметил плюсы предложенного проекта: пассажиры смогут приобретать карты на любое количество поездок, от суток до года, выбирать удобный способ оплаты – наличными, банковскими картами или электронными устройствами. Также сохранятся все виды льготных проездных: для школьников, студентов, пенсионеров.


Тем не менее, депутаты пришли к выводу, что представленная методика требует очень серьёзной доработки, и предложили рассмотреть документ в первом чтении. Заместитель председателя городской Думы Алексей Грибанов и депутат Александр Филиппов рассказали о недавнем рабочем визите в Нижний Новгород и реализации там транспортной реформы.


«Коллеги из Нижнего Новгорода сохранили муниципальный транспорт, порядка 70%, льготный проездной стоит значительно меньше представленных в нашем тарифном меню, хотя сумма субсидий у них значительно меньше, чем у нас. Однако транспорт развивается, – подчеркнул Алексей Грибанов. – Город Пермь находится на пороге очень больших, радикальных перемен. Нам следует принципиально придерживаться адекватных цифр и создать нормативную базу».
«К вопросу изменения тарифа мы подходим уже несколько лет и, с учетом инфляционных процессов, так или иначе нужно приступать к его принятию и представить корректный подсчет цифр. Тариф на общественный транспорт – одна из серьёзных составляющих бюджетного процесса, и нужно понимать, что делать и для чего. Нынешний проект «сырой» и требует иного подхода, каких-то альтернатив!» – отметил депутат Александр Филиппов.


«Вопрос формирования тарифа крайне серьёзный. Считаю, что пока не приведены четкие, корректные цифры, предлагаемую методику принимать нецелесообразно», – прокомментировала депутат Вероника Куликова.


Арсен Болквадзе отметил, что надо переходить к новому федеральному регулированию транспортной отрасли. «У нас запущен пилотный проект, мы планируем переходить на новый принцип работы с перевозчиками, для этого нужна нормативная база. Мы не можем стоять в стороне», – подчеркнул депутат.


Депутат Геннадий Сторожев предложил сохранить действующий тариф и искать возможности реализации реформы через бюджетные средства.


В итоге документ было предложено рассмотреть на пленарном заседании Думы в первом чтении, установив срок для внесения поправок до 10 сентября.

 

Социальные расходы одобрены


Комитет по социальной политике поддержал продление сразу нескольких расходных обязательств. В их числе – предоставление бесплатного питания учащимся муниципальных и частных школ города, двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, дополнительных мер социальной поддержки студентов и учащихся, имеющих детей до полутора лет, а также организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей до 31 декабря 2022 года.


До 31 декабря 2022 года продлено действие расходного обязательства по присуждению премии главы города «Золотой резерв», до 31 мая 2020 года – обязательства по подвозу детей из микрорайона Налимиха до школы №71 и обратно.
Председатель комитета Василий Кузнецов подчеркнул, что представленные проекты имеют социальную значимость и позволят улучшить образовательный процесс.


«Социальная сфера – одна из самых важных, и поддержка депутатского корпуса бесспорна», – прокомментировал депутат Илья Лисняк.


Также на комитете обсуждался проект предоставления многодетным семьям единовременной денежной выплаты взамен земельного участка. Если он будет принят Думой, у многодетных семей города появится возможность не только выбрать земельный участок, но и получить единовременную денежную выплату на его приобретение. Она будет носить целевой характер и предоставляться без учета доходов семьи. Земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен быть оформлен в общую долевую собственность членов многодетной семьи и находиться на территории края. Депутаты поддержали предложение единогласно.

 

Аварийное жилье остается приоритетом


На комитете по градостроительству, планированию и развитию территории депутатам представили информацию о ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилья.


На 1 августа 2019 года в Перми признаны аварийными 770 многоквартирных домов – 1,7% от всего жилищного фонда. Региональная адресная программа предусматривает снос 49 аварийных домов общей площадью 18,9 тысяч кв. м. На сегодняшний день снесено 15 домов.


«Проблема с аварийным жильем остается актуальной, с каждым годом его становится больше, и это требует решительных, но взвешенных мер. Нужно вплотную заняться организацией процесса, осваивать полученные из федерального бюджета средства разумно и взвешенно», – прокомментировал первый заместитель председателя городской Думы Дмитрий Малютин.


«Проблема аварийного жилья действительно сложная, и для ее решения необходимо действовать интенсивнее. И для начала понять, что собой представляет жилищный фонд города, провести его анализ и, используя опыт других городов, искать подходы», – подчеркнул депутат Владимир Молоковских.


«Стоит отметить, что во многих вопросах произошел большой рывок. Увеличение финансирования поспособствовало улучшению динамики строительства и расселения. Есть ряд проблем, и депутатский корпус всегда готов помочь в поиске путей решения!» – отметил депутат Алексей Дёмкин.


Также депутатам рассказали о выдаче в 2019 году разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства. За полгода было выдано 14 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью более 200 тысяч кв. м. и 31 разрешение на строительство объектов нежилого назначения. Введено в эксплуатацию 6 многоквартирных домов и 21 нежилой объект. В части социальных объектов выданы разрешения на реконструкцию территории завода Шпагина, приюта для бездомных животных, трамвайной линии, на строительство садика на ул. Плеханова, 63 и противопаводковой дамбы.

 

На очереди – новые объекты


На заседании комитета по градостроительству, планированию и развитию территории депутаты поддержали изменения в Правила землепользования и застройки города Перми.


В частности, участки земли на ул. Маршала Жукова и ул. Лермонтова в Ленинском районе предложено определить как зоны центра обслуживания рекреационных территорий, рекреационно-ландшафтных территорий и высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов. Здесь планируется построить международный образовательный кампус для студентов Пермского медуниверситета. Планировка объекта уже разработана. Помимо жилого комплекса, предусмотрены учебная и научная зоны, спортивные сооружения, автостоянка.


«Пермь развивается, и международный кампус может положительно повлиять на имидж нашего города. Это приоритетный краевой инвестиционный проект!» – напомнил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.


Для многофункционального использования земельного участка на ул. Пермской, 33 предложено установить подзоны обслуживания и деловой активности с предельной высотой 46 м. Построенный на этой территории жилой комплекс не завершен из-за банкротства первоначального застройщика. Завершать строительство и вводить комплекс в эксплуатацию будет новый застройщик.


Елена ДЕМЕНЕВА

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