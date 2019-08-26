Ушел из жизни старейший подводник России

Согласно последним данным, Юлия Ксюнина не стало на 106-м году жизни, сообщила сегодня днем "".

В 1939 году мужчина закончил Высшее военно-морское училище и получил назначение на Тихоокеанский флот, где служил инженером-механиком подлодки. В ходе Великой Отечественной войны Ксюнин готовил пловцов-диверсантов в учебном отряде подводного плавания на Дальнем Востоке, а также командовал ротой зенитчиц.