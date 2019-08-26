Непродажная кошка

Житель Ростова так до сих пор и не сумел продать свою кошку. Даже несмотря на умопомрачительную скидку, которую установил после месяца попыток продать домашнее животное.

Началась эта история с того, что в Ростове-на-Дону местный житель разместил в Сети объявление о продаже, в котором утверждает, что его кошка способна вылечить от похмелья и не только. Мужчина даже назвал питомца "Британка Мистическая".

В тексте объявления были указаны следующие характеристики питомца: "Оберегает дом, защищает от сглаза и бед, любит сладкое, отгоняет соседок от мужа и лечит от похмелья".

Цену продавец поставил соответствующую волшебным свойствам кошки - 15 миллионов рублей.

- Кошка не моя, а жены. Жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 миллионов решила, что отдаст. Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется, - рассказал автор объявления Михаил Шипунов РИА Новости.

Мужчина отметил, что по объявлению уже звонили несколько человек, но пока никто не готов заплатить такие деньги. Михаил добавил, что торг уместен.

Через пару недель мы связались с Михаилом, чтобы выяснить, не продал ли он в итоге кошку.

Оказалось, что нет. А еще оказалось, что Михаил готов теперь сделать умопомрачительную скидку – на 14 миллионов 900 тысяч рублей!

- Михаил, в объявлении вы называете кошку «британкой мистической». Как она у вас появилась?

- Мы забрали нашу Грейси уже взрослой у владельцев из Таганрога. У их детей началась аллергия на кошку, и они решили отдать ее нам. Кстати, жена ласково называет ее Бусинкой.

- Почему решила найти для кошки новых хозяев, да еще и за такую цену?



- Мы с женой снимаем жилье. Кроме Грейси у нас есть кот. Он у нас появился после Грейси. Поначалу они дружили, но потом сильно поссорились.

Сейчас кот захватил всю квартиру, жить кошке не дает. Поэтому я принял такое решение. Если честно, жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 млн рублей не будет против.

- Фраза о «лечении похмелья» в вашем объявлении показалась странной. Кошка действительно обладает такими свойствами?



- Да, после Нового года мне было плохо, кошка легла на живот, начала мурлыкать и мне сразу стало легче. Кстати, мы как-то снимали жилье в частном секторе. В доме жили несколько семей. Однажды к нам пришла соседка, а кошка на нее начала шипеть. Это очень понравилось моей жене (смеется).



- Уместен ли торг для желающих купить кошку?

- Да, но наша кошка уже стала знаменитой, поэтому мы продадим ее не меньше, чем за 100 тысяч рублей. Ее уже вся Россия знает, поэтому, я не сомневаюсь, что теперь цена соответствующая.

P.S. Продаст ли Михаил Грейси? Поживем – увидим, как говорится. Цена за кошку чуть больше 230 тысяч долларов – это, конечно, не рекорд. В мире известны случаи, когда четвероногих друзей покупали и куда за большие деньги. Но вот такой огромной скидки от первоначальной цены, мы уверены, точно в мире никто не делал.