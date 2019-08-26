«Таврида-Арт» стал самой большой площадкой самореализации творческой молодежи

Близ города Судака в Крыму сегодня завершился грандиозный культурный фестиваль "Таврида-Арт", который, по подсчётам организаторов, посетило более 45 тыс. зрителей.



Это не просто зрелище, развлечение, но и возможность для творческой молодёжи проявить себя, раскрыть свои таланты, поучаствовать в кастингах, возможно, найти себя в жизни.



Накануне под открытым небом на Тавриде состоялся грандиозный концерт звёзд российской эстрады, который своим громогласием оповестил все морские окрестности о том, что арт-фестиваль состоялся. И он будет проходить ежегодно, потрясая своих поклонников и вызывая зависть у некоторых ближних соседей.



На фестивале были представлены практически все известные виды искусства - музыка, живопись, фото, всё, что может быть интересно молодёжи и будет способствовать её развитию. Кроме того, что фестиваль станет ежегодным, его творческое представительство будет работать круглый год.