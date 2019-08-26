За девять месяцев работы системы "Инцидент менеджмент" было рассмотрено более, чем 24 тысячи обращений, почти четыре тысячи из них — за последний месяц. Самые популярные темы обращений по статистике за девять месяцев — это благоустройство (6528), дороги (5811), ЖКХ (3931).

Так, к примеру, можно привести несколько примеров такой работы.

Житель пос. Плодородный поинтересовался на счет строительства дороги по ул. Александровская. Он пишет: «Детский сад построен, а дороги к нему нет...». Поскольку данный поселок находится в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара, то сотрудники Администрации направили запрос для уточнения этого вопроса к коллегам из профильного ведомства и чуть позже сообщили, что уже в этом году будет разработан проект капитального ремонта улицы Александровской. Затем будет запрошено финансирование на реализацию проекта, если средства будут выделены, то ремонт произведут уже в 2020 году. Житель дал обратную связь в виде благодарности за предоставленную информацию.

На улице Волгоградской в Новороссийске целый день не было холодной воды. По словам девушки, «не успели включить после 2-х недельной профилактики горячую воду, так уже отключили холодную». Администрация города тут же принялись за решение данного вопроса и вскоре подачу и холодного и горячего водоснабжения восстановили. Пользователь ответил благодарностью.

В Тимашевском районе жители пожаловались на отсутствия уличного освещения в ночное время суток по улице Кореновской. На что Администрация сообщила: уличное освещение по ул. Кореновской работает в штатном режиме. Ремонт и замена ламп светильников освещения производится согласно поступающим заявкам на ремонт. На участке улицы от ул. Дзержинского до ул. Ленина освещение будет восстановлено в третьем квартале 2019 года. Жители выразили особую благодарность за оперативность и отметили, что буквально на следующий день приехали специалисты и восстановили освещение на улице.

«Это пример эффективной коммуникации муниципальной власти и людей», — считает Сергей Алферов, начальник отдела по мониторингу социальных сетей Краснодарского социологического центра. Ведь, именно жители помогают органам местного самоуправления обратить внимание на волнующие их проблемы, а власти, благодаря этому, лучше справляются со своими обязанностями и задачами.