Эксперт: демографическая программа в Хабаровском крае работает слабо

Несмотря на широкий список разнообразных программ поддержки жителей Хабаровского рая, рассчитанных на повышение рождаемости и закреплении населения в регионе, демографические показатели в крае постоянно снижаются. Эксперты считают, что эти программы недостаточно эффективно работают.

Кандидат социологических наук, доцент РАНХиГС Юрий Березутский считает, что проблема может крыться в том, что влияние стимулирующих мер на ситуацию в крае попросту не проанализированы.

- Для принятия управленческого решения есть логический цикл, который включает в себя несколько позиций. В их числе сбор информации о проблеме, анализ проблемы, принятие решения. У нас, как правило, на этих этапах цикл завершается. Однако имеется и четвертый этап. Это определение по прошествии времени эффективности оказанного мерами влияния на тот объект, на который они были направлены. Если влияния нет – то эти меры неэффективны, - уверен Юрий Березутский.

По мнению социолога, многие меры, которые применимы в крае, хороши, но слишком локальны. Они не находятся в комплексе тех мер, которые региону действительно необходимы.

- За 28 лет край потерял 23% населения. Молодежи в этой структуре – 36,5%. Молодежь интенсивнее уезжает отсюда. Согласно исследованию, проведённому нами в июле этого года, миграционные настроения молодежи остаются одинаковыми на протяжении многих лет. Ничего нового. Проблемы все те же – уровень жизни, работа и досуг. Сегодня у молодежи очень высокий миграционный потенциал. У программ должен быть главный и единственный показатель – желание людей жить и работать в регионе, - заключил эксперт.