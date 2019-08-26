В Москве орудуют мошенники, незаконно предлагающие заменить счетчики и приборы учета расхода воды

В Москве и Подмосковье орудуют мошенники, незаконно предлагающие заменить счетчики электроэнергии и приборы учета расхода воды. Представители недобросовестных организаций не только развешивают объявления с рекламой своих услуг, но и разбрасывают листовки в почтовые ящики, звонят на домашние телефоны.

В "Мосэнергосбыте" предупредили, что мошенники, представляясь работниками этой компании или его подрядчиками, убеждают собственников помещений к замене приборов учета электроэнергии, выдвигая для этого надуманные основания.

Уже зафиксированы первые случаи, когда, поддавшись на такие уговоры, граждане меняли счетчики, передающие сведения автоматически и эксплуатирующиеся сбытовой компанией, - сообщает АГН "Москва".

Мошенники предлагают заменить даже приборы учета, подключенные к автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Такие устройства находятся в собственности и эксплуатируются "Мосэнергосбытом".

От действий мошенников пострадали жители городского округа Пущино. Представители сторонней организации, не имеющей отношения к АО "Мосэнергосбыт" и зарегистрированной в Брянске, вынудили их заменить счетчики электроэнергии, работающие в системе АИИС КУЭ. Услуга была предоставлена собственникам квартир платно, хотя в данном случае все расходы на замену, поверку и обслуживание лежат на организации, эксплуатирующей систему.

Сотрудники таких фирм подталкивают граждан к нарушению законодательства, демонтируя установленные на электросчетчиках пломбы без надлежащего уведомления об этом энергосбытовой компании.

"Мосэнергосбыт" призвал граждан к бдительности и напомнил - вся ответственность за оборудование жилого помещения приборами учета электроэнергии и их эксплуатацию лежит на собственнике (потребителе). В случае, если прибор учета входит в систему АИИС КУЭ, то он эксплуатируется либо сбытовой, либо управляющей компанией.