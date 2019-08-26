Ребенок оказался заблокированным в автомобиле в центре Москвы в Большом Власьевском переулке. Автоледи закрыла дверь своей машины, в которой находился малыш, после чего все двери оказались заблокированными.

Инцидент произошел из-за поломки автомобиля, - сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. Взволнованной матери ребенка пришлось экстренно вызвать коммерческую службу, оказывающую услуги по вскрытию заблокированных дверей автомобиля.

В московском Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС рассказали, что прибывшие на место происшествия специалисты открыли машину, в результате инцидента годовалый ребенок не пострадал.