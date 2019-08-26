Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева стала мамой, но ЗАГС отказался регистрировать младенца

Бывшая руководитель департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ Евгения Васильева стала мамой. Но московский ЗАГС отказался регистрировать младенца женщины. Мальчика родила суррогатная мать.

Евгения Васильева обратилась в ЗАГС, чтобы зарегистрировать сына, еще в 2018 году. Она просила зарегистрировать своего ребенка, рожденного по программе суррогатного материнства, и записать ее матерью малыша.

Но, как оказалось, родителями рожденного по программе суррогатного материнства, могут быть записаны только супруги. А 40-летняя Васильева в прошлом году в официальном браке не состояла.

Экс-чиновнице пришлось обратилась в суд, - сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник окружения Евгении Васильевой. В Мещанском районном суде иск женщины удовлетворен. Отказ ЗАГСа признан незаконным.

В 2012 году Евгения Васильева была главной фигуранткой дела «Оборонсервиса». Ее признали виновной по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере и приговорили к пяти годам колонии общего режима. В 2015 году суд освободил Васильеву условно-досрочно.