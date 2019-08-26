Паводок помешал косаткам из «китовой тюрьмы» добраться до Охотского моря

Уровень Амура в Хабаровском крае задержал операцию по выпуску косаток и белух, которых привезли в регион из «китовой тюрьмы» бухты Средняя в Приморье.

Транспортировка четвертой партии морских млекопитающих задерживается из-за стихии. Чтобы не перевернутся или не сесть на мель, судно вынуждено двигаться очень медленно. Об этом сообщил представитель компании-перевозчика «Транс Амур».

- В настоящее время на Амуре отмечается высокий уровень воды. Судно идет осторожнее, а значит, дольше. В Иннокентьевке оно будет поздно вечером, - сообщил представитель «Транс Амур».

Из краевой столицы судно вышло 23 августа. К счастью, перевозчик смог успеть до того момента, пока Амур не поднялся до отметки в 620 сантиметров. Уже через два дня причал, где походила перегрузка животных, затопило.

В составе четвертой партии, покинувшей бухту Средняя, восьмилетняя самка и шестилетний самец косатки.