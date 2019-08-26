На форуме «Город образования» выступят более 1 тысячи спикеров

В рамках форума «Город образования» в Москве пройдет более 700 мероприятий. В нем примут участие более 100 компаний и выступят более 1000 спикеров. Свое участие уже подтвердили делегации из 50 стран и 80 регионов России. Об этом журналистам сообщил директор Московского центра качества образования, программный директор форума Павел Кузьмин.

«На сегодняшнее утро для участия в форуме зарегистрировалось 1,3 тысячи иностранных гостей – это, наверное, абсолютный рекорд среди образовательных форумов», – отметил Кузьмин

В этом году форум «Город образования» пройдет уже в третий раз, и его программа существенно расширена. По словам руководителя департамента образования и науки города Москвы Исаака Калины, объять весь форум сможет редкий посетитель. Организаторы сформировали программу таким образом, чтобы заинтересовать всех участников образовательного процесса от международных компаний до обычных дошколят. Партнерами «Города образования» выступили Сбербанк, Яндекс, Nike, Lego и множество других российских и зарубежных компаний.

В этом году на форуме впервые в истории за пределами Объединенных Арабских Эмиратов пройдет образовательный саммит AQDAR. Это стало возможным благодаря тесным связям московской системы образования с образовательными ведомствами ОАЭ.

«Нам очень важно, чтобы и московские учителя, и родители, и дети, директора, администрация школ пообщались между собой и обсудили те вопросы, которые сейчас волнуют системы образования в Арабских Эмиратах и в Москве», – подчеркнул Павел Кузьмин.

По его словам, миссия форума – показать, чем живет современное образование. Прошлогодний форум наглядно продемонстрировал, что российское общество проявляет повышенный интерес к данной теме – его посетили более 133 тысяч человек. В этом году «Город образования» будет проходить с 29 августа по 1 сентября на ВДНХ, основные пункты программы пройдут в павильоне №75.