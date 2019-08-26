Чем российской экономике грозит четырехдневная рабочая неделя

Канал «Экономика цифровой эры» неоднократно писал о все более ярко выраженном тренде снижения спроса на трудовые ресурсы. Это происходит связи с цифровизацией и не только, и теперь в этом признался и премьер-министр Дмитрий Медведев. Ничем иным, кроме как отсутствием необходимости в трудовых ресурсах, объяснить инициативу и настойчивость премьера в продвижении идеи 4х-дневной рабочей недели в России, нельзя.

«По мнению Дмитрия Анатольевича, мировая экономика вскоре может перейти к четырехдневной рабочей неделе в связи с технологическим прогрессом, и в России уже сейчас должны задуматься о правовом обеспечении вопроса.



Однако как это ложится на российские реалии?

1) Если рабочая неделя будет сокращена уже сейчас, производительность труда в месячном исчислении упадет. Это скажется на доходах российских компаний и, соответственно, налоговых поступлениях в бюджет.

2) Чтобы этого не произошло, персонал будет вынужден работать в оставшиеся рабочие дни по десять часов в день. Сокращать рабочее время можно только в случае устойчивого экономического роста и повышения производительности труда на 20-25% от текущих значений, иначе такие меры отразятся на экономике страны в целом и реальных доходах людей в частности - они заметно снизятся, несмотря на все усилия правительства.



3) Благодаря «освободившемуся» от работы времени сотрудники смогут работать на полторы ставки и для многих четырехдневная рабочая неделя превратится в шестидневную. При этом совсем не факт, что она будет прямо пропорционально оплачиваться.



В целом, врачи и эксперты рекомендуют постепенно сокращать не рабочую неделю, а рабочий день (с 8 до до 6 часов), и многие европейские страны, например, Франция и Нидерланды, именно так делают. Возможно, приоритет для России на ближайшие годы — это шестичасовой рабочий день с понедельника по пятницу», — считают авторы канала.