Коркинские шахтёры отметили профессиональный праздник

В Коркино работников и ветеранов горнодобывающей отрасли с Днём шахтёра поздравил депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко. При этом он отметил, что труд горняков очень важен для Челябинской области.

Парламентарий в своих поздравлениях заверил, что шахтёры и добыча полезных ископаемых всегда были важной составной частью экономики Южного Урала, поскольку недра региона славятся своими богатствами. Золото, уголь, руда – все они традиционно добываются многими поколениями горняков. Поэтому предприятия отрасли вносят большой вклад в развитие области – от благоустройства до развития социальной сферы.

На данный момент направленность промышленности Коркинского района сменилась на машиностроение. Это связано с закрытием Коркинского угольного разреза, который был крупнейшей шахтой открытого типа у нас в стране.