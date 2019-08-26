Гидрометцентр: тёплую погоду в Москве сменят заморозки

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе. Отмечается, что с середины недели в столице возможны заморозки и температура воздуха до -2 градусов.

Синоптики предупреждают о скором похолодании в Москве

"Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры: умеренно теплые начало и завершение недели и кратковременную прохладу в середине. В понедельник, 26 августа, пока еще в антициклоне солнечно, в Москве 20-22, по области 18-23", - говорится на сайте ведомства.

Во вторник в столице обещают дождь, но температура воздуха сохранится. Местами северо-западный ветер может усиливаться до 15 м/с. А вот со среды начнутся похолодания от 15 до 17 градусов днём, ночью - до 10. В области от 13 до 18.

"Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5-7, в центре 9-11, по области 2-7, местами возможны заморозки до минус 2", - отметили в Гидрометцентре.

В пятницу и выходные обещают потепление до 24 градусов.