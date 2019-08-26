Южноуральцам подарят билеты в кино на избирательных участках

Восьмого сентября, в день единого голосования, молодежь Южного Урала получит в подарок билеты в кино. Акцию «Билет в кино» под хэштегом #выбирайсмотри запускают Российский Союз молодежи и Избирательная комиссия Челябинской области.

По данным социологов, интересуется общественно-политической жизнью страны и региона всего 30 процентов молодых людей. Остальные не интересуются политикой, именно поэтому Союз молодежи и избирком намерены изменить эту ситуацию. Акция будет проходить при поддержке кинотеатров «Киномакс» и «Мягкий кинотеатр» («Мегаполис») в Челябинске, а также кинотеатрами «Гавайи» в Миассе и «Солярис» в Златоусте.

Молодые люди, проживающие в этих городах, получат бесплатный купон на посещение одного из кинотеатров. В отличие от других акций, этот купон действителен для посещения любого сеанса вплоть до декабря. Все, что требуется от молодежи, взять паспорт и прийти 8 сентября на свой избирательный участок.